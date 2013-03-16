"العمل" تهيئ قطاع الأعمال لسعودة 11 نشاطاً تجارياً

يعقد عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل الثلاثاء المقبل، لقاء هاماً مع رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء اللجان بغرفة الرياض، في إطار توجه الوزارة للتواصل والتنسيق مع القطاع الخاص فيما يخص الأنظمة والإجراءات الجديدة.

ويأتي اللقاء، بحسب ما ذكرت "الرياض"، في ظل أجواء ساخنة بعد رفض وزارة المالية تعويض شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الدولة عن قرار المقابل المالي لرخصة العمل وبدء تطبيق برنامج نطاقات على المنشآت الصغيرة الأسبوع الماضي التي تشكل أكثر من 90% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة وذلك بإلزامها بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

وتسعى وزارة العمل إلى تهيئة قطاع الأعمال مع بدء اللجان الأمنية مهام عملها في مراقبة نظامية العمالة الوافدة ومع اقتراب انطلاق عمل لجان السعودة نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء مهلة الثلاثة شهور، والتي تشمل سعودة أسواق الذهب والخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والتموينات ومحلات الأواني المنزلية والبنوك والمصارف والشركات المساهمة والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري: "مبادرة وزارة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص المعني بتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات"

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى توثيق العلاقة بين الوزارة والغرفة التجارية بالرياض ومشاركة رجال الأعمال في بحث آليات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وإتاحة فرصة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية المتعلقة في تعاملات الوزارة مع القطاع الخاص.

وبين الشثري أن اللقاء سيتناول إجراءات دعم الرواتب وآلية العمل المتخذة في الدعم المالي بعد زيادة 2400 ريال, إضافة إلى نبذة عن البرامج الجديدة التي تم إطلاقها والخدمات الإلكترونية التي ستقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما سيشهد حوارا مباشرا بين رجال الأعمال ومسؤولي الوزارة.

وأكد على أهمية خطوة الوزارة التي تهدف إلى اطلاع رجال الأعمال حول كل ما يتعلق بسوق العمل، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال ينظر بارتياح إلى هذه الخطوة التي يأمل أن تتطور إلى شراكة استراتيجية بين الوزارة والغرفة التجارية في تنظيم سوق العمل.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي وليد السبيعي إن مبادرات وزارة العمل الأخيرة تعزز دخول أكثر من مليون مواطن لسوق العمل مع التوظيف الإلزامي للعديد من النشاطات، لكن الأهم من ذلك هو تهيئة السوق المحلي لجعل السوق بيئة جاذبة عبر الإسراع بإصدار نظام العمل الجديد الذي يحفظ حقوق العامل السعودي والمقيم.

داعيا إلى أهمية قيام وزارة العمل بتحديد ساعات العمل بعدم استمرار افتتاح المحلات التجارية وقطاعات التجزئة إلى أوقات متأخرة من الليل.

