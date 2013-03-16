"سيلفر" السعودي يحظى بأكثر من 88 ألف متابع في خمسة أيام

الشاب الموهوب الذي قام بتقليد الشخصية الكرتونية "سيلفر"، على موقع التواصل الاجتماعي "كيك"، والذي حظي بشهرة واسعة خليجيا، صرح أنه تقدم في وقت سابق للعمل كمذيع، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب غير معروفة، بحسب ما ذكرت "المدينة"، الأمر الذي جعله يتوجه إلى برنامج "كيك" للتعريف بموهبته.

وأوضح الشاب الذي يلقب نفسه بـ"سيلفر " في أول ظهور إعلامي له عبر إحدى الإذاعات، أن السر في نجاح مقاطعه وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود لما تحمله شخصية "سلفر" في المسلسل الكرتوني "جزيرة الكنز" من ذكريات علقت في أذهان الكثير من الجمهور السعودي والخليجي الذي قام بدعمه وتشجيعه.

كما أكد في الوقت نفسه أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم منبراً ومتنفساً للموهوبين الذين لا يجدون طريقهم للظهور عبر وسائل الإعلام التقليدية.

يذكر أن مقاطع "سيلفر" أثارت إعجاب الكثيرين، حيث وصل عدد متابعي حسابه عبر "كيك " و"تويتر" إلى أكثر من 88 ألف متابع في خمسة أيام، بالإضافة إلى جذبه 35 ألف مشترك، وأكثر من 46 ألف علامة إعجاب ونسبة مشاهدات بلغت مليون ونصف مشاهدة.