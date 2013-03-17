"التربية والتعليم": الإجازات ممنوعة هذا الأسبوع

شدّدت وزارة التربية والتعليم على كافة إداراتها بعدم السماح بالإجازات للمعلمين والمعلمات هذا الأسبوع، وطلبت التعميم على كافة مكاتب التربية والتعليم والمدارس بمنع الإجازات هذا الأسبوع، سواء اضطرارية أو غيرها.

وأكدت مصادر مسؤولة لصحيفة "عكاظ" أن توجيه الوزارة جاء نظراً لكثرة طلب الإجازات التي تسبق الأسبوع الأخير غالباً، وذلك حسب ما تم رصده في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هناك خطة دراسية معتمدة، من ضمنها الأسبوع الحالي، حيث إن جميع المناهج الدراسية موزّعة على كافة أسابيع الدراسة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ومن جهته، وجّه مدير عام التربية والتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني بتنفيذ الخطة الإجرائية لتعزيز انتظام الطلاب في ما يتعلق بفترة الأسبوع السابق للإجازة واللاحق لها، على أن يتم رفع الإحصائيات من المدارس إلى مكاتب التربية والتعليم في موعد أقصاه 27 الشهر الحالي، للفترتين (الأسبوع السابق للإجازة واللاحق لها).

أما بالنسبة لمكاتب التربية والتعليم فيتم الرفع من قبل اللجنة المكلفة بالإحصائيات على مستوى مدارس المكتب إلى إدارة التوجيه والإرشاد في موعد أقصاه 7 جمادى الآخرة.