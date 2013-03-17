"الربيعة" يدشن المتابعة الإلكترونية لحركة مركبات الإسعاف

أطلق وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أمس، رسالة عبر الجهاز اللاسلكي الخاص بإدارة الطوارئ والأزمات مخاطباً القطاع الصحي في الحمنة، وجه من خلالها العاملين في القطاع بتقديم أرقى الخدمات الصحية وأجودها، ودشن المتابعة الإلكترونية لحركة مركبات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة عبر الإنترنت. كما ذكرت صحيفة "الشرق".

جاء ذلك خلال تدشينه أمس، معرض ملتقى الحياة الصحية، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بمناسبة المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية.

وشاهد الربيعة عرضاً مرئياً عن الخدمات الصحية بالمنطقة قديماً وحديثاً، واطلع على المؤشرات الإحصائية للخدمات الصحية، وشاهد عرضاً عن رواد القطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك فيلماً عن مسيرة التمريض، إضافة إلى عدد من المشاريع الصحية بالمنطقة.

وزار وزير الصحة الأجنحة المشاركة في المعرض وتفقد مركز طيبة للكشف المبكر عن السرطان المتنقل، ومركز الدم المتنقل، واستمع إلى شرح عن دور إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة وتفعيل الربط اللاسلكي بمنطقة المدينة ومحافظاتها.

وقام بجولة تفقدية شملت مركز صحي القبلتين، حيث تفقد أقسام المركز والتقى بعدد من المراجعين، كما تفقد مستشفى أحد واطلع على الخدمات الطبية المقدمة بقسم جراحة اليوم الواحد وقسم الحضانة وغرف العمليات، وتفقد قسم السجلات الطبية واستمع إلى ملاحظات بعض المراجعين.