"الصحة" تعتمد التأمين الصحي لجميع المواطنين خلال 5 أشهر

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني أن تفاصيل مشروع التأمين الصحي على المواطنين سترفع قريبا لاعتمادها، منوهاً إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال 5 أشهر وسيشمل جميع المواطنين، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل بعد إقرارها في مؤتمر صحافي، كما أوردت صحيفة "عكاظ".

وأضاف أن التأمين سيغطي كافة الاحتياجات وخدماته متكاملة وتشمل كافة الأعمال والأعمار، كما أن ورش الأعمال استضافت نخباً متخصصة في مجال التأمين الصحي.

وتمت أيضا مناقشة التجارب العالمية وتحديدا تجربة كندا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية والأوروبية ووضعت عدة خيارات بما يخدم المواطن في المقام الأول دون أن يتحمل أي أعباء مالية مع مراعاة المصلحة العامة دون استثناء خدمة دون أخرى.

من جهة أخرى قال متحدث الصحة "إن العمل جار على قدم وساق في مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية - شمال جدة - وتم تجهيز 500 سرير للولادة ومستشفى تخصصي بنفس السعة وستعلن كافة التفاصيل أولاً بأول لخدمة أهالي المحافظة، إضافة لمشاريع أخرى على مستوى المملكة".

وختم الدكتور المرغلاني "الوزارة لا تلوم المواطن في انتقاد الخدمات الصحية، وأن الوزارة تعمل من أجلهم في ظل توفير الدولة لكل الإمكانات التي تسهم في تقديم خدمات أفضل".