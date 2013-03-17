"حرس الحدود السعودي" يحبط محاولة تهريب 45 ألف قطعة سلاح

أحبطت فرق حرس الحدود في منطقة جازان خلال الربع الأول من العام الحالي، محاولة تهريب 45485 ألف قطعة سلاح، و575 أسلحة متنوعة، إضافة إلى عدد من المهربات وفقاً لصحيفة "الحياة".

وقال المتحدث الإعلامي باسم حرس الحدود في منطقة جازان العقيد عبدالله محفوظ في بيان حصلت "الحياة" على نسخة منه أمس، إنه من ضمن المضبوطات ضبط 2 كيلوغرام بارود، و7 كيلوغرامات من مادة "البرليت" وزجاجتي خمر، و225 ألف كيلوغرام من مادة "القات"، وضبط 1283 كيلوغرام حشيش، كما تم ضبط محاولة تسلل 27845 ألف شخص.

وأشار ابن محفوظ إلى أنه تم ضبط 494 مهرباً، و970 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة، و1360 كيلوغراماً من مادة "الشمة"، و50 كيلوغرام "تنباك"، و3603 كيلوغرامات من الألعاب النارية الممنوعة، ومبلغ مالي قدره 277868 ألف ريال سعودي، و3 آلاف رأس من المواشي.

من جهته، قال قائد حرس الحدود في منطقة جازان اللواء عبدالعزيز الصبحي، إن رجال حرس الحدود لن يغفلوا لحظة واحدة عن حفظ أمن الحدود براً وبحراً، وأن تلك الإحصاءات يأتي الكشف عنها، نتيجة لتلك الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية.