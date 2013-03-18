إلغاء تدريس الصفوف الأولية للبنين بمدارس البنات

قضت الدائرة الإدارية الثانية بديوان المظالم بالرياض اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس البنين في الصفوف الأولية بمدارس البنات.

وأوضحت المحكمة، بحسب ما نشرت "المدينة"، أن قرار الوزارة جانبه الصواب وجاء معيباً ومخالفاً للنظام، مشيرة إلى أنه كان على التربية أن تدرس تصرفاتها قبل صدورها من قِبل الإدارات النظامية المختصة، لتتمكن من تدارك ما فيها من قصور وتقويم ما فيها من اعوجاج.

وأشارت إلى أن إلغاء القرار مدار التظلم يأتي لعدم قيامه على سند يُبرره من الفقه والنظام.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت تعتزم افتتاح صفوف أولية للبنين في مدارس الروضات للبنات بالمدارس الحكومية.

وأشارت إلى أنها شكّلت فريقاً علمياً بحثياً للتأكد أولاً من نجاح التجربة في المدارس كافة، رغم تأييد العديد من أولياء الأمور - وفقا لها - لتدريس المعلمات طلاب الصفوف الأولية في هذه المرحلة العمرية.

