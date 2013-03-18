الأمير خالد بن بندر: قطارات الرياض ستنجز خلال 4 سنوات

كشف أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أن مشروع قطارات الرياض سينجز خلال أربع سنوات، حسب ما أمر به خادم الحرمين الشريفين.

وقال عقب ترؤسه للاجتماع الخامس للجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض اليوم:" أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأن ينجز مشروع قطارات الرياض خلال أربع سنوات". وأضاف: "نحن نعمل والزملاء في اللجنة العليا لتنفيذ أمره (حفظه الله)".

وشدّد أمير الرياض على الالتزام بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات التقنية والتصميمية، وبحسب المواعيد المحددة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الأمير خالد بن بندر عقب الاجتماع لوكالة الأنباء السعودية أنهم هدفوا لمراجعة مشروع النقل العام الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين, حيث تمّت مراجعة أهم البنود التي تساعد وتسهم في تقدّم هذا المشروع, مشيراً إلى أن اللجنة العليا وافقت على كل الخطوات التي تمّت في السابق لإنجاز مشروع القطارات أولاً.

وقال:" تجرى دراسة العطاءات الفنية, وسيتم الانتهاء من دراستها في القريب العاجل". لافتاً إلى أنه يتطلع قبل دخول شهر رمضان المبارك إلى توقيع عقود القطارات في مدينة الرياض, مشيراً إلى أن دراسات الحافلات جارية على قدم وساق.

ومن جانب آخر أكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الهيئة تسلّمت العروض الخاصة بتنفيذ المشروع من ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى سبق الإعلان تأهيلها، تتشكل من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "تعمل الهيئة حالياً على إجراء التحليل الفني والمالي لهذه العروض، تمهيداً للإعلان عن الأنسب منها من الناحيتين الفنية والمالية خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع: "وافق الاجتماع على ترسية عقد تصميم المحطات الرئيسية الأربع للنقل العام على عدد من الشركات ومكاتب التصميم العالمية والمحلية، وعقد تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، كما وافق على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح المشروع، وأقر إبرام اتفاقية بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ أعمال تغذية مشروع القطارات بالطاقة الكهربائية اللازمة".

ويتكون مشروع القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي.

كما تغطي شبكة النقل بالحافلات كامل أجزاء المدينة من خلال شبكة بطول 1083 كيلومتراً، تتوزّع بين عدة مستويات مختلفة، من ضمنها أربع مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص.