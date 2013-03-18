السعودية تطلق بوابة إلكترونية للتواصل بين الموقوفين وأهلهم

أطلقت المملكة العربية السعودية بوابة إلكترونية جديدة تحت اسم "نافذة تواصل" أضافتها وزارة الداخلية، لتكون نافذة للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وذويهم خارجها.

"نافذة تواصل" ستمكن أهل وأقارب الموقوف من التواصل معه بكل الوسائل المتاحة والخدمات التي توفرها وزارة الداخلية.

وستعمل هذه البوابة على تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية حديثة، تختصر الوقت والجهد على ذوي الموقوفين، وتكون ملائمة لاحتياجاتهم أينما كانوا ومهما كانت المسافة بعيدة عن مراكز التوقيف.

وتحتوي النافذة على كل ما يمكن أن يساعد الموقوف وأهله، إذ يمكن لأهل الموقوف أن يتقدموا بطلب الزيارة عن طريق النافذة، فتمت أتمتة طلبات الزيارة، وأتاحت لذوي الموقوفين طلب زيارة قريبهم آلياً من خلال البوابة الإلكترونية (نافذة تواصل)، حيث يقوم المتصل الرئيسي بكل موقوف بالدخول إلى النظام، وحجز موعد لزيارة قريبه، والحصول على رسالة تأكيد لموعد الزيارة بشكل رسالة نصية على رقم الاتصال المحفوظ مسبقاً للمتصل الرئيسي.

كما توفر "نافذة تواصل" إمكانية التواصل بين الموقوف وأهله عن طريق الرسائل الإلكترونية والاتصال الهاتفي والاتصال المرئي الآمن، مع الحفاظ على سياسة الخصوصية.

يذكر أن النافذة نشرت بيان الموقوفين وعددهم ٢٧٥٥ (الأسماء مرمزة والأرقام الخمسة الأولى من الهوية - الجنسية - تاريخ الإيقاف- مرحلة القضية).