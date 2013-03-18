القبض على منتحل شخصية أحد أفراد "الهيئة" اختطف فتاة

قبض أفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخص انتحل شخصية أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختطف فتاة عمرها (18 عاماً) من سيارة أجرة وتهجم عليها محاولا اغتصابها قبل أن تفلت منه.

وذكر بيان صادر عن شرطة منطقة الرياض، نقلته "عكاظ"، أن الفتاة تقدمت ببلاغ لمركز شرطة المنار أشارت من خلاله إلى أن شخصاً ادعى أنه أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوقف سيارة الأجرة التي تستقلها شرق الرياض وأنزلها منها بذريعة كشف الوجه وأركبها سيارته الخاصة.

وأضافت في البلاغ أن المنتحل توقف خلف أحد المجمعات التجارية وأخرج سلاحا أبيض وقام بمحاولة اغتصابها إلا أنها قاومته واستطاعت الإفلات منه بعد إصابتها بعدة إصابات، وأشارت إلى أن الجاني المنتحل هرب إلى جهة مجهولة.

وبناء على البلاغ شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجمع المعلومات ودراسة القضية من كافة جوانبها ومقابلة الفتاة، ورغم عدم وجود المعلومات الكافية للوصول إلى الجاني سوى نوع السيارة فقط دون رقم اللوحة، إلا أن الجهود المتواصلة أسفرت عن القبض على الجاني، وبعرضه على الفتاة استطاعت التعرف عليه وعلى سيارته من الوهلة الأولى وتم إيقافه رهن التحقيق، حيث أقر بإقدامه على فعلته تلك ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءاتها وتقديمه للعدالة.