بدء الدورة العلمية الرابعة بالمسجد الحرام لعام 1434هـ

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ببدء إقامة الدورة العلمية الرابعة لعام 1434هـ.

وتتضمن الدورة شرح كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية، للشيخ/ عبدالله بن محمد الغنيمان، بعد صلاة الفجر، وشرح كتاب البلغة في أحاديث الأحكام لابن الملقن، للشيخ/ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل، بعد صلاة العصر.

بالإضافة إلى شرح كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، للشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، بعد صلاة المغرب، وشرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، للشيخ/ سعد بن تركي الخثلان.

والجدير بالذكر أن الدورة ستقام بتوسعة الملك فهد الدور الأرضي، كما سيكون هناك جوائز للمنتظمين والمتميزين مع العلم أن متون الدورة سيتم توزيعها مجانا عن طريق الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام. كما يمكن للنساء متابعة الدروس من خلال السماعات.

