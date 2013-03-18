جدة تشارك 7 آلاف مدينة حول العالم في فعالية "ساعة الأرض"

تشارك أمانة محافظة جدة في فعالية ساعة الأرض العالمية التي ستقام يوم السبت المقبل، إذ ستطفأ الأضواء لمدة 60 دقيقة في ميدان الفوانيس وميدان الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز وفي مبنى أمانة محافظة جدة.

وأوضح رئيس مركز الاستدامة والمباني الخضراء بالأمانة المهندس سلطان فادن، بحسب ما نشرته صحيفة "الجزيرة"، أن مبادرة ساعة الأرض حدث بيئي عالمي يتم خلاله الطلب من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وأضاف أن هذا العام تشارك مدينة جدة أكثر من 7000 مدينة حول العالم في أكثر من 152 دولة، مشيراً إلى أنه في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم السبت المقبل وفي نفس التوقيت الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهذه المناسبة تشارك جدة في هذا الحدث، حيث تطفأ الأضواء لمدة ستين دقيقة في أهم المباني والميادين، وذلك للتأكيد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري التي تسببه مصادر الطاقة المختلفة التي تشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

