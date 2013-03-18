"حقوق الإنسان" تطالب بإدارة مختصة لتسريع إجراءات المفرج عنهم

طالبت جمعيةُ حقوق الإنسان في السعودية الجهاتِ المعنيةَ بتخصيص إدارة أو إنشاء جهة داخلها تسهم في تسريع أمور الإفراج عن السجناء الذين أُفرج عنهم ولم يتم إطلاق سراحهم.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، لـ"العربية.نت": "نتمنى استحداث جهة معينة أو إدارة داخل الوزارة أو الجهات المعنية لتسريع أمور المفرج عنهم ولم يطلق سراحهم".

وأضاف القحطاني: "أحياناً تكون هناك متطلبات بسيطة تتعلق بأسرة السجين أو إجراءات روتينية، فيتأخر الأمر وتطول المدة على السجين".

وقال الدكتور القحطاني: "ما نُشر على لساني مؤخراً بأنه مطالبة بجهة (مستقلة) ربما فهم خطأً. نحن نريد تخصيص إدارة معينة داخل نفس الجهة المعنية يكون دورها تسريع استكمال الإجراءات المطلوبة، مثل التواصل مع أسرة السجين أو إحضار الكفلاء أو غيرها مما قد يتطلبه النظام لإطلاقهم.. الفكرة مقترحة".

وأشار إلى أن بعض الأسر تتظلم وتطالب بتسريع الأمر للإفراج عن ذويهم، معتبراً أن "تحقيق مثل هذه المطالب يتضمن معالجة مشاكل التأخر والروتين، أو أسباب ربما تتعلق بأسرة السجين نفسه. هناك ربما بعض التأخير، وربما القرار يحتاج رفعه لصاحب القرار لاعتماده. جوانب معينة لكن يمكن معالجتها، ونعوّل على الوزارة في تجاوبها المميز الذي عودتنا عليه، والحق أنهم متعاونون، والدليل مكاتبنا في السجون وحرية عملها متاحة".

وكشف القحطاني: "الفترة الماضية شهدت إطلاق نصف الأعداد على الأقل في أحداث معروفة، ونشكر للداخلية حقيقة تفهمها. هذه الفكرة لو تمّت الموافقة عليها نعول عليها بالدرجة الأولى في تفعيل آلية التواصل مع الأسر من قبل تخصيص جهة أو إدارة لذلك، وعلى كلٍّ الأعداد قليلة في هذا الأمر. أحياناً بعضهم يتأخر إطلاقه لسنوات بسبب إجراءات بسيطة، أكثرها يتعلق بتوفير متطلبات التنسيق. ننصح الأسر بالصبر والتركيز على المتطلبات المطلوبة منهم لتسريع الأمر".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية المشرفة على السجون تبذل جهوداً كبيرة إلى جانب توفير الإعاشة والنظافة والعلاج لجميع الموقوفين. الجمعية رصدت قصوراً لدى بعض الجهات ذات العلاقة لا تتحمل مسؤوليته الجهات الأمنية وحدها، فمثلاً بعض الأسباب تتعلق بالجهات القضائية والعدلية، وكذلك المحامون في حالات أخرى لتأخرهم في الرد على لوائح الادعاء التي قد تتأخر هي أيضاً.. لا توجد جهة فردية يمكن تحميلها الأسباب وحدها".

وأضاف: "أيضاً من المهم، وأرجو أن تؤكدوا على ذلك، ليست كل حالات السجناء تنطبق عليها الشروط، أو بعضها يحتاج لجوانب أخرى، حيث إنه من الأشياء الأساسية التي نحرص عليها ألا يتضرر أمن الوطن من إطلاق سجين أو حتى خطر الأخير على أسرته ومن حوله. بعضهم يحتاج إلى الإطلاق وإلى إجراءات خارج الأماكن التي سجنوا فيها".

ومن جهته، رحّب اللواء د. علي الحارثي بذلك، وقال لـ"العربية.نت": "من جهتنا نؤكد الترحيب بأية مبادرة من شأنها أن تسهم في حلحلة هذا الأمر. نحن متعاونون جداً مع حقوق الإنسان. في كل الأحوال السجون والإصلاحات تسير في منهج واضح".

وأكد أن "هناك أشياء كثيرة خطت فيها السجون السعودية إلى الأمام، وانتظرونا إلى نهاية العام فقط، وسنكشف بإذن الله عن أمور تمثل تحقيق رؤية الأمير نايف (رحمه الله) الذي وقف وراء الكثير من التطوير".