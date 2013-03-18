موجة من الأتربة والغبار تملأ سماء الرياض والخرج

حذّر نظام الإنذار المبكر بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والخرج والأجزاء المجاورة، تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كلم.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذه الظاهرة قد تستمر حتى الساعة 11.30 من صباح اليوم الاثنين، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر، مع وجوب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع هذه الظاهرة.

كما حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من أخطار الرياح والغبار، وحددت المديرية في بيان لها اليوم عدداً من التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من أخطار الرياح والغبار، وذلك باتباع الآتي:

- متابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة من خلال وسائل الإعلام تساعدك لكي يكون تعاملك من الخطر سليماً.

- التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة يمنع من دخول الغبار إلى الداخل.

- البقاء وأفراد الأسرة داخل المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة يحميك من الخطر حتى انتهائه.

- إذا كنت خارج المنزل فالجأ لأقرب مكان آمن حتى تهدأ الرياح وتتضح الرؤيا.

- استخدام الكمامات الواقية مطلوب في ظل الأجواء المتربة.

- تجنب المرور أسفل اللوحات الإعلانية والأعمدة الخشبية والأسقف الحديدية يحميك من سقوطها عليك.

- إبلاغ الدفاع المدني على هاتف"998" عند مشاهدة أي خطر.

