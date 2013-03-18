36 فيلماً تتنافس على جائزة سينما الرسوم المتحركة بمكناس

تحتضن مدينة مكناس المغربية خلال الفترة ما بين 22 و27 مارس/آذار الجاري، الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي لسينما الرسوم المتحركة، بمشاركة 36 فيلماً في المسابقة الرسمية اختيرت من ضمن 180 فيلماً.

وستتبارى الأفلام المشاركة في المسابقة، حسبما أعلن المنظمون في ندوة صحافية عقدت مؤخراً بمدينة الدار البيضاء، على خمس جوائز، وهي الجائزة الكبرى (تبلغ قيمتها 300 ألف أورو)، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أحسن فيلم طويل، وجائزة أحسن فيلم قصير، وجائزة الجمهور.

واعتبر المنظمون أن هذه المسابقة الوحيدة في سينما الرسوم المتحركة ، على مستوى القارة الإفريقية، اختارت في دورتها الثانية عشرة سينما الرسوم المتحركة ببلجيكا محوراً لها.

ومن المستجدات التي جاءت بها الدورة٬ تقديم العروض بشكل متزامن عبر شبكة المراكز الفرنسية بالمغرب٬ حيث سيتم عرضها عبر مختلف مدن المغرب، بلقاءات مع مخرجين ومهنيين متخصصين في سينما الرسوم المتحركة.

وكشف محمد بيوض، المدير الفني للمهرجان في تصريح لـ"العربية.نت"، عن حضور أسماء عالمية في مجال سينما الرسوم المتحركة خلال هذه الدورة، ومنها فانسان باتار وستيفان أوبيي من بلجيكا، وبنجمان رينر من فرنسا وهم مخرجو فيلم (ارنيست وسيلستين) الحائز على سيزار 2013 كأفضل فيلم لسينما الرسوم المتحركة، ثم المخرج ميشيل أوسلو مخرج الفيلم الشهير (كيركو والرجال والنساء)، والمخرج الإنكليزي (بيتر لورد) المشارك في إخراج أفلام مثل: (هروب الدجاج).

واعتبر بيوض أن بيتر لورد يعد من المؤسسين للأستوديو الأسطوري بإنكلترا (أردمان)، كما حاز على جائزة الأوسكار لسنة 2013 لأفضل فيلم تحريك عن فيلمه "القراصنة٬ لا يفيدون في شيء٬ سيئون في كل شيء"٬ وأن هذا الأخير سيقدم ضمن فعاليات هذه الدورة درساً في السينما حول تقنية العجين في سينما الرسوم المتحركة.

كما أشار المتحدث إلى أن هذه الأسماء الفنية ستتفاعل بشغفها وحبها للسينما مع الشباب المغربي، باعتبار أن المهرجان أصبح نافدة للأطفال ولعشاق هذا النوع السينمائي للانفتاح على العالم والتعرف إلى التجارب السينمائية الرائدة.

وأبرز بيوض أن المهرجان مناسبة للتربية على الصورة، للتكوين وللتبادل الفني بين الشباب العربي المحترفين والدوليين.

وفضلاً عن المسابقة الرسمية، تتضمن الدورة 12، المنظمة من قبل المعهد الثقافي الفرنسي بمكناس ومصبرات مكناس - عائشة، فقرة نزهة عائلية، ستقدم للأطفال أربعة عروض فيلمية بين أحضان الطبيعة، وفقرة "مكتبة المهرجان"، وفقرات أخرى تشمل العرض الأول لعدد من الأشرطة٬ والدورة الرابعة للمسابقة الدولية لأفلام الرسوم المتحركة القصيرة٬ وجائزة مصبرات مكناس- عائشة لسينما الرسوم المتحركة٬ وندوات ولقاءات مناقشة، وورشات ودروس الماستر كلاس.