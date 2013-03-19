الجوازات: ترحيل أكثر من 200 ألف مخالف

سجلت المديرية العامة للجوازات رقماً كبيراً في عدد المرحلين المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية منذ مطلع العام الجديد حتى تاريخ 30/4/1434ه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".

حيث شهدت منافذ السعودية البرية والبحرية والجوية ترحيل ما يفوق الـ 50 الف مخالف شهريا في حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى، إذ بلغ إجمالي عدد المرحلين على مستوى جميع مناطق المملكة (201350) مرحلاً.

وتعددت مخالفات من تم ترحيلهم عن البلاد ما بين متسللين ومخالفين لنظام الإقامة، ومتأخرين عن المغادرة وغيرها.

يذكر أن ترحيل المخالفين تم بعد تسجيل معلوماتهم بالحاسب الآلي وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم والتأكد من خلو سجلاتهم من المطالبات الأمنية أو أي ملاحظات الإضافة لتسجيل خصائصهم الحيوية "البصمة" في نظام الدخول.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بجميع الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع من يخالف أنظمة البلاد سواء بالتشغيل أو الإيواء أو النقل حتى لا يتعرضوا إلى المساءلة ومن ثم تطبق العقوبات بحقهم.

كذلك التعاون في المبادرة بالإبلاغ عن تواجد المخالفين لأنظمة الإقامة بالاتصال على الرقم الموحد(992) لتسجيل البلاغ والتعاون مع رجال الجوازات في الكشف عن أماكنهم.