جاي لينو: السعوديون أفضل من الأمريكيين بتبديل الإطارات

بث الإعلامي الأمريكي المعروف، جاي لينو، في إحدى حلقات برنامجه الساخر "The Tonight Show with Jay Leno" فيديو مركباً يظهر تفوق الشباب السعودي على نظرائهم الأمريكيين في موضوع تغيير إطارات السيارات أثناء قيادة السيارة على الطريق السريع.

وعقد الإعلامي الأمريكي مقارنة ساخرة بين الطريقة الأمريكية والسعودية في تغيير الإطارات أثناء قيادة السيارة، فبث أولاً فيديو عن تغيير إطارات السيارات الرياضية في السباقات الأمريكية عند توقفها واستبدالها بالجديدة ثم مواصلة السير، حتى لا تؤثر في قدرات السيارة.

ثم عرض لينو النموذج السعودي في تغيير "الكفرات" أثناء استعراض مجموعة من الشباب بسياراتهم، حيث قاموا بتغيير الإطارات أثناء السير على عجلتين فقط، دون الحاجة للتوقف أو حتى استقامة السيارة على عجلاتها الأربع.