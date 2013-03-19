سحر الإندونسية ولا نار الروسية

جلس صديقي القروي بجانبي وراح ينفث الهواء وكأنه تنين، فيما بعد تنهد وكأنه يحمل العالم على ظهره، وقال: «زوجتي ترهقني كل يوم في مسألة خادمتنا الإندونسية، وأن علينا طردها لأن المؤشرات الأولية من مراقبتها اليومية للخادمة تؤكد أنها ربما تدبر لنا عملا، لكنها ليست متأكدة هل سيكون سحر التسخير أو سحر التعطيل عن العمل أو سحر الوسوسة، إلا أنها تؤكد أن هناك عملا ما.

وكانت زوجتي مهووسة بقراءة الأخبار التي تتحدث عن «السحر»، وكان الإعلام يكثف هذه الأخبار وكأن الخادمات الإندونسيات لسن فقيرات جئن بحثا عن رغيف لهن ولأسرهن.

أخذ نفسا عميقا وتابع «المرأة حين لا تعمل لا تستطيع معرفة المأزق الاقتصادي للموظفين بالأرض، إذ يرحل خادمة ليحضر أخرى بأكثر من عشرة آلاف».

عاد من جديد لينفث الهواء كتنين، قبل أن يمضي وهو يتمتم بكلمات غامضة وغاضبة وبالتأكيد موجهة لزوجته فقط.

بعد أيام التقيت به من جديد لكن وجهه كان مشرقا، حاولت أن أستفسر عن الأسباب التي جعلته سعيدا، قال لي: «لقد حللت مشكلة الخادمة، وكفت زوجتي عن مطالبتي باستقدام خادمة جديدة، بعد أن اقترحت عليها ذات مساء فكرة أن نستقدم خادمة من روسيا»، ومن جديد مضى سريعا.

ما لا يعرفه صديقي وما روته جارتهم، أنه ذات «عصرية» كشفت الزوجة لجارتها عن الأسباب التي دفعتها للكف عن تغيير الخادمة، إذ أكدت لها أن زوجها أخبرها في المساء أنه سيذهب لتقديم طلب استقدام خادمة روسية، مما دفعها للدخول على الإنترنت للبحث، وكان الأمر محبطا لها فأغلب الروسيات شقراوات، وزوجها «يحب الشقر»، وهذا ما دفعها في الصباح لأن تخبره بأنها وبعد مراقبة صارمة اكتشفت أن خادمتهم الإندونسية طيبة ولا تعمل بالسحر.

قالت الزوجة أيضا: «والله ما أدري خدامتنا تعمل بالسحر أو لا، لكن بالنسبة لي لو سوت لنا سحر، مؤسسات الدولة مهيب مقصرة وتبي تحفر الصخور ودور على العمل، وإن رمته بالبحر غطاسين القوات البحرية مهوب مقصرين معنا، لكن لو جت هذي الروسية وحبها زوجي والله هيئة الأمم بكبرها مهيب فاكة هذا الحب، الحب أخطر من السحر يا وخيتي».

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"