الداخلية: كافة المساجين سيستفيدون من خدمة "نافذة تواصل"

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن كافة الموقوفين في السجون التي تشرف عليها المديرية العامة للمباحث سيستفيدون من خدمة البوابة الإلكترونية "نافذة تواصل" التي أطلقتها الوزارة لتسهيل تواصل هؤلاء مع ذويهم.



وكشف في حديثه إلى قناة "العربية "أن عدد المستفيدين من الخدمة يتجاوز 2700 شخص، مضيفاً أنه تم نشر كافة بياناتهم على الموقع المتصل بالخدمة تحت أسماء رمزية تشير إلى كل موقوف أو سجين.



وأوضح التركي أن خدمة التواصل نفسها لم تطلق بعد، وسيستغرق ذلك حوالي أسبوعين، حيث إنه يتوجب على ذوي كل موقوف ومحاميه التسجيل المسبق في الخدمة للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور تخولهم الدخول إلى الموقع والاطلاع على ملف الشخص الذي يهمهم.



وشدّد على أن الخدمة التي توفرها "نافذة" خاصة، لا يمكن أن يستفيد منها سوى عائلات ومحامي الموقوفين بالإضافة إلى كل الجهات التي لها علاقة بملفه، كجمعيات حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء، ويسري على هذه الجهات أيضاً شرط التسجيل المسبق في الخدمة، حسب تأكيد التركي.



وشرح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هذه الخدمة تتيح لمن يستفيد منها الدخول إلى ملف ذويه الموقوف للاطلاع عليه، كما ترسل إليه تنبهات عبر الرسائل الصغيرة لتعلمه بأي تغير يطرأ على الملف.



وأضاف أن لموقع "نافذة" جانب يتصل بالخدمة العامة، حيث ينشر بيانات الموقوفين المتصلة بأعدادهم وجنسياتهم ووضعهم الإجرائي، أي إن كانوا مازالوا قيد التحقيق أو المحاكمة أو أنه قد صدر حكم بحقهم.



يُذكر أن موقع "نافذة" يمكّن أهل الموقوف أو السجين من الاطمئنان المستمر عليه عبر معرفة حالته اليومية ووضعه الصحي، والقانوني، وآخر المستجدات والتطورات الإجرائية في قضيته.



ويمكّن الموقع ذوي الموقوف من حجز موعد الزيارة وتحديد تاريخها ووقتها إلكترونياً، والحصول على الموافقة بذلك عبر إشعارات الرسائل القصيرة. ويقدم الموقع أيضاً خدمة الاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو بين الموقوف وعائلته.