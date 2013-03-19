53 كم من "سفر البلاستيك" لإفطار ضيوف الرحمن في رمضان

بلغت إحصائية طول السفر البلاستيكية التي تمّ فرشها بالمسجد الحرام ما يقارب 53,1 كيلومتر، ووزعت خلالها ما يقارب 1134 طناً من التمور.

واستعرضت رئاسة الحرمين الشريفين إنجازات الموسم السابق لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام، حيث تم توزيع69 % من التمور منزوع النواة لعدم مضايقة الزوار ولزيادة الاهتمام والنظافة، وذلك لتقديم أرقى الخدمات لهم.

ومن جهة أخرى قدمت رئاسة الحرمين "درع التميز" لجمعية سليمان الراجحي؛ لما قدمته من تنظيم وخدمة وتميّز لزوار وعُمّار بيت الله الحرام.

وبحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس مع الجمعيات الخيرية لإفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك سبل التعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي بيت الله الحرام .

وأكد السديس أهمية التدريب والتنظيم والإبداع في سرعة تقديم الخدمة وحسن التعامل مع زوار المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام المساعد للخدمات الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل ومدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام حمود العيادة.