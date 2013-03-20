سعد البداح: سوق الإستقدام من الفلبين ما زال مفتوحاً

أكد رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية سعد البداح "للعربية.نت" أن سوق الأستقدام من الفلبين مازال مفتوحا منذ الأتفاقية السابقة قبل عدة أشهر ولن يتعطل لحين توقع الاتفاقية الجديدة.

واضاف :" الأستقدام مفتوح ولم يتعطل".. ويتابع :" الاتفاقية الجديد هي تنظيم لما هو قائم الأن ولتحسين العلاقة بين البلدين فقط وليس لأعادة فتح الأستقدام من الفلبين لأنه قائم فعلا".

وتوقع السعودية والفلبين الشهر المقبل اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في البلدين خلال زيارة وزيرة العمل الفلبينية للسعودية الشهر القادم.

وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الاتفاقية ستهدف لتوفير حقوق للعامل المنزلي من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية.

كما تضمنت تحديد مسؤوليات مكاتب الاستقدام ومتابعة التزامها بالتعليمات والأنظمة واللوائح ذات الصلة.



وتُعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل، والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، بعد تفويض مجلس الوزراء لوزير العمل بإبرام مثل تلك الاتفاقيات.

وكان وفدٌ من الفلبين قد زار السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة الاتفاقية، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على محضر الصيغة النهائية لاتفاقية تنظيم مجال استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، ومدتها خمس سنوات يتم تمديدها تلقائياً لفترات مماثلة، على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية.

وتشترط الاتفاقية أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة.. وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوّها جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة.