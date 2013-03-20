الاحتواء فن لا تجيده الإدارة

من الأشياء التي تفشل بها الإدارة النصراوية بشكل مستمر هي الاحتواء للمشاكل والقضاء عليها بطريقة نهائية فالاحتواء يكون مختفي على صعيد القضايا جميعها والتي أثق أن أغلبها لو كانت الإدارة متفهمه ومرنه وتعاملت معها بشكل جدي لكان النصر خالياً من اغلب مشاكله التي أثرت عليه طيلة السنوات الماضية

فسياسة الرئيس منفرة للعمل الجماعي التي انطلقت منها تسريب أعضاء الشرف من النادي بشكل متسلسل حتى ابتعدوا جميعاً عن النصر بسبب طريقة وتعامل الرئيس معهم وعدم تقبله الآراء وهو الذي استلم الرئاسة بحضور زفة شرفية لم يعهدها النادي منذ أمد بعيد وتم أبعاد رموز النادي وأساطيره بسبب هذه السياسة التي تُشعر الجميع بأن العمل يتطلب أبعادهم أوابتعادهم ! خرج الرئيس بذكاء لامتصاص الذي سيحدث فظهر في لقائيين إعلاميين في يومين تلا فيمها خطابه الذي لم يستفد النصر منه بشئ وبدأ واضح أن هذا الرجل لم يتغير ولم يستفد من تجربته القاسية التي جعلت النصر معه يتعرض لهزات كبيرة وكثيرة أبعدته سنوات عن حلم الذي ( داعب فيصل به الأخيلة ) في ليلة تنصيبه رئيس لنادي النصر ! ظهر الرئيس من هنا وتفجرت المشاكل في النادي من الجهة المقابلة هرب المصري حسني عبد ربه إلي القاهرة دون أن يخبر أحد و خرجت مشكلة مهاجم الفريق الجديد حسن الراهب ومشكلة الدفعات ومشكلة تجديد عقد شايع شرحيلي لا أعرف كيف سيكون وضع الفريق لو الدوري لم يتوقف ما الذي سيفعله كارينيو وهو يشاهد المشاكل تعصف بالفريق دون أن يكون للإدارة صوت يحتوي الجميع لكي يظهر الفريق بشكله المعهود الذي أوجده كارينيو !

يقول كحيلان النصر أنه دفع هو ووالده ما يفوق 130 مليون !! وبحسبه بسيطة هو أضاع مثلها من حقوق النادي من شركة الاتصالات والنقل التلفزيوني والدخل الجماهيري و ما يدفعه أعضاء الشرف في فترات متقطعة !! وبحسبه بسيطة الفريق تم الصرف عليه ربع مليار والنتيجة الفعلية لا شئ ! أبحثوا عن العفالق رئيس الفتح وأسئلوه كم كلف عليهم مهر بطولة الدوري لتعرفوا أن الناجحون فقط هم أولئك الذين ينقلون معهم نجاحهم وأن الفكر كان هو الوقود الذي يقودون من خلاله نجاحهم !!



*نقلا عن "اليوم" السعودية