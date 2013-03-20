العثور في تبوك على فتاة المدينة المتغيبة

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة عثورها على الطالبة (ش.ح.أ) المختفية منذ قرابة أسبوع وستقوم بتسليمها إلى ذويها، وأكد المتحدث الرسمي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام لـ"العربية.نت" أنه تم العثور على الفتاة في تبوك وهي في طريقها إلى المدينة المنورة لتسليمها لذويها.

وشدّد العقيد الغنام على أنه لا صحة لما نشرته بعض الوسائل الإعلامية حول القبض على مقيم عربي اختطف الفتاة. وأكد أن هذا الخبر غير صحيح، وأن الفتاة تم العثور عليها من قبل هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في منطقة تبوك وتم تسليمها إلى الشرطة هناك وهي بصحة جيدة، كاشفاً أنه ستتم محاسبة من كتب الخبر غير الصحيح عبر الجهات الرسمية.

وأضاف: "بحسب إفادتها الأولية فإنها هي مَنْ قامت بالسفر إلى تبوك بمفردها بسبب خلاف عائلي مع أسرتها، وأنها لم تتعرض إلى أي أذى، ولم يقم أي شخص بنقلها بل ذهبت عبر وسائل النقل العام. وسيتم تسليمها إلى ذويها فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة".

وكان والد الطالبة (ش.ح.أ)، البالغة من العمر 16 عاماً والتي تدرس في المتوسطة السابعة بالحرة الشرقية، تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بعدم عودتها إلى منزل أسرتها بعد نهاية الدوام الدراسي يوم الأربعاء الماضي. وعثر في حينه على حقيبتها المدرسية بجوار بوابة المدرسة من الداخل علماً بأنها اعتادت المشي يومياً من منزل الأسرة إلى المدرسة والعودة منها.