المدعي العام يكشف عن وكر دعارة" يرتاده عناصر "القاعدة"

كشفت لوائح الادعاء العام التي وجّهها المدعي العام لعناصر من خلية الـ24 عن "وكر دعارة" يتردد عليه عناصر من تنظيم القاعدة، واتهم المدعي العام عدداً منهم بالقيام بفعل الفاحشة بالقوة بفتاة تحت تهديد السلاح في فيلا أُعدت لممارسة الرذيلة، واشتراك متهمين آخرين معهم في فعل الفاحشة تحت تهديد السلاح، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع لإجابات دفعة جديدة من المتهمين في خلية الـ24 على التهم التي وجّهها الادعاء العام لهم، حيث مثل أمام المحكمة 6 متهمين، 3 منهم تتم محاكمتهم وهم مطلقو السراح.

ويواجه عناصر هذه الخلية عدداً من التهم من بينها حيازة أسلحة وتضليل الجهات الأمنية وتأييد تنظيم القاعدة في العراق من خلال حيازته وتخزينه مواد حاسوبية تحوي موضوعات من إعداد قادة تنظيم القاعدة أبي مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري، ومقاطع محرّضة على القتال في العراق، كما يتهم الادعاء العام أحدهم بالتواصل مع تجار أسلحة أحدهم يمني الجنسية والتستر عليهم ونقل الأسلحة من المنطقة الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وتضمنت التهم كذلك اشتراك أحد المتهمين مع المتهم الثاني بالخلية في استيقاف شباب وإطلاق النار لتخويفهم لتمكين رفيقهم من الخلوة غير الشرعية بفتاتين، وارتكابه جريمة تزوير محررات عرفية، إضافة إلى قيامه بفعل الفاحشة بالقوة بفتاة تحت تهديد السلاح في منزل أعد لممارسة الرذيلة.

ووفقاً للوائح الادعاء يشترك أحد المتهمين في هذه الخلية مع عصابة إجرامية في الاستيلاء على مبلغ خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات عن طريق تزوير شيك مصدّق وصرف المبلغ من أحد المصارف من خلال تمكين أفراد العصابة من كتابة الشيك باسمه وصرفه من المصرف وتمكين أحد الأفراد من صرف المبالغ المسروقة، كما تضمنت لوائح الادعاء عدداً من التهم الأخرى.