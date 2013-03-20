توجُّه لإصدار رقم موحّد للسعوديين في كل الجهات الحكومية

قال مدير برنامج إدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، المهندس علي صمع، إن هناك توجهاً لإصدار رقم موحّد لكل مواطن لإنهاء معاملاته الحكومية إلكترونياً، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.

وأضاف صمع أن إدارته "تنسّق مع وزارة الداخلية لإصدار رقم موحّد لكل مواطن ليتمكّن من خلاله من إنهاء ومتابعة جميع معاملاته لدى الجهات الحكومية إلكترونياً"، موضحاً أن الرقم أو الحساب الموحّد سيُستخدم كهوية رقمية للمواطن للتعامل مع جميع الأنظمة والبوابات الإلكترونية بنهاية العام الجاري".

وأكد خلال لقاء بغرفة الشرقية، أمس، أن التنسيق يجري الآن لاختيار الآلية المناسبة لتفعيل رقم الحساب الموحّد للمواطن، مؤكداً أن التفعيل عن طريق البصمة ضمن إحدى الآليات المطروحة، مشيراً إلى أن الحصول على الرقم الموحّد سيكون عبر التسجيل في بوابة وزارة الداخلية أو بوابة "سعودي"، لافتاً إلى أن المواطن لن يتمكّن من الاستفادة من الرقم الموحّد إلا بعد تفعيل الحساب الخاص به عن طريق مكاتب الأحوال المدنية أو مكاتب البريد أو المنافذ التي سيتم إنشاؤها في الأسواق.

ومن جهته أكد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أن مركز المعلومات الوطني وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" وقّعا اتفاقية يدعم البرنامج من خلالها المركز فيما يتعلق بالهوية الرقمية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دعم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" لمنظومة النفاذ الإلكتروني الموحّد للأفراد الواردة بالخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية نصّت على أن تتولى وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني إدارة قواعد المعلومات والبيانات الخاصة بالهوية الإلكترونية الرقمية وإصدار وتحديث هذه الهويات في قواعد المعلومات لدى المركز على أن يكون المركز مسؤولاً عن إدارة قواعد المعلومات الاحتياطية لمعلومات المستخدمين.

وتعمل الاتفاقية على أن يكون النفاذ للبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودي" للأفراد بناءً على الهوية الإلكترونية الصادر من وزارة الداخلية، وأن يتاح من خلال بوابة "سعودي" التسجيل في خدمة النفاذ الإلكتروني الموحّد.

ومن المقرر - حسب الاتفاقية - أن يتم تقديم خدمة الهوية الوطنية عبر بوابة "سعودي" وقناة التكامل الحكومية (GSB)، وأن يتولى مركز المعلومات الوطني إعداد دليل التكامل مع مخزن البيانات الرئيسي وتوفيره للجهات المستفيدة من الخدمة.

كما تضمّنت الاتفاقية إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ كل ما ورد من تفاصيل في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية، مع ضرورة مراعاة وتطبيق جميع المعايير الأمنية المتعارف عليها من قبل وزارة الداخلية والمركز فيما يتعلق بالربط بقناة التكامل الحكومية، وأن يتولى برنامج "يسر" تقديم الدعم والمساندة والخدمات الاستشارية لجميع الجهات الحكومية المستفيدة من خدمة الهوية الإلكترونية.