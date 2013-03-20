زيادة 1200 سرير في مشاريع مستشفيات تبوك

أعلن المدير العام للشؤون الصحية في منطقة تبوك، الصيدلي محمد الطويلعي، أن عدد أسرَّة مستشفيات المنطقة التابعة لوزارة الصحة، سيرتفع خلال العامين المقبلين إلى 2425 سريراً بعد إنجاز الأعمال الجارية حالياً لبناء 6 مستشفيات بسعة 1200 سرير، منها ثلاثة مستشفيات سعتها الإجمالية 800 سرير هي في مراحل الإنشاء النهائية والتسليم، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد طرح مشروع مركز القلب في مستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 100 سرير، وفقاً لصحيفة "الحياة".

وأضاف الطويلعي في بيان أمس، أن هذا يتزامن مع توسّع الوزارة في برامج التشغيل الذاتي في المنطقة، إذ إن 4 مستشفيات تُشغّل عن طريق هذا البرنامج حالياً، وهي مستشفى الملك خالد، ومستشفى تيماء، ومستشفى ضباء، إلى جانب مستشفى الملك فهد التخصصي، كما أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تم إحلالها بمراكز صحية جديدة بلغت 52 مركزاً صحياً، منها 13 مركزاً صحياً يجري تسليمها للمقاول حالياً.

وأشار إلى أن "صحة تبوك" تسلّمت خلال الأعوام الماضية مشاريع لثلاثة مستشفيات في حقل والوجه وشواق، إلى جانب 39 مركزاً صحياً، كما تسلّمت عدداً من المشاريع التطويرية والإنشائية ضمن منظومة المشاريع الصحية التي وصلت قيمة اعتماداتها إلى أكثر من 2.8 مليار ريال.

ولفت إلى أن المشاريع التي جرى تسلّمها خلال الأعوام الماضية تجاوزت كلفتها 600 مليون ريال، فيما لا يزال العمل جارياً في 14 مشروعاً بقيمة 2.2 مليار ريال، وهي إنشاء مستشفى الملك فهد التخصصي وإسكان العاملين، وتأثيث وتجهيز المستشفى بكلفة 631 مليون ريال، والعمل في المراحل النهائية للمشروع، وإنشاء وتجهيز مستشفى تيماء العام مع الإشراف، وإنشاء إسكان العاملين بكلفة 165 مليون ريال، والعمل في المراحل النهائية للمشروع، وإنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى ضباء مع الإشراف وإنشاء إسكان للعاملين بكلفة 204 ملايين ريال، وإنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى أملج العام، وإنشاء إسكان للعاملين بكلفة 202 مليون ريال، وإنشاء مستشفى الصحة النفسية ومعالجة الإدمان مع الإشراف بسعة 200 سرير بكلفة 197 مليون ريال.

بالإضافة إلى إنشاء مستشفى الولادة والأطفال مع الإشراف بسعة 200 سرير بكلفة 409 ملايين ريال، وإنشاء وتجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم مع الإشراف بكلفة 60 مليون ريال.

وإحلال وتطوير البنية التحتية في مستشفى الملك خالد في تبوك والسكن مع الدراسات بكلفة 112 مليون ريال، والأعمال الإضافية للإنشاء وتجهيز 47 مركز رعاية صحية أولية بكلفة 18,5 مليون ريال.

وكذلك إنشاء مركز القلب مع الإشراف بكلفة 120 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز إسكان العاملين في مستشفى الوجه مع الإشراف بكلفة 40 مليون ريال، وإنشاء مركز طب الأسنان في تبوك بكلفة 20 مليون ريال، وإنشاء مركز السكر بكلفة 7,5 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز 13 مركز رعاية صحية أولية بكلفة 45 مليون ريال.

وأوضح الطويلعي أن برنامج الطبيب الزائر استقطب منذ بدايته 107 أطباء، منهم 18 طبيباً تم التعاقد معهم عام 1434هـ، في حين أن برنامج الطب المنزلي خدم حالياً ما يزيد على 1100 مريض في منازلهم في مختلف مدن المنطقة، وعزز البرنامج بالسيارات المجهزة وبالقوى العاملة اللازمة.