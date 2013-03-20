مهرجان "ربيع الرياض التاسع" يبدأ فعالياته اليوم

ينطلق في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11 اليوم، مهرجان ربيع الرياض التاسع ويستمر حتى الجمعة 17 جمادى الأولى الجاري. وفقاً لصحيفة "الشرق".

حيث تم تجهيز الموقع لإقامة الفعاليات بمساحة إجمالية تقارب 90 ألف متر مربع ومواقف تتسع لـ 1250 سيارة، كما يحتوي المهرجان على سجادة زهور بشكل جديد تتألف من أكثر من 350 ألف زهرة بأنواع وألوان مختلفة، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة تفوق 12000 متر مربع، وممرات مشاة مزينة بأحواض الزهور.



ويضم ربيع الرياض معرضاً لتصميم الحدائق، حيث أعطيت كل شركة مساحة 150 متراً مربعاً لإنشاء حديقة مميزة، بالإضافة إلى مواقع مخصصة لكل جهة مشاركة لعرض الزهور ونباتات الزينة ونباتات الظل والديكور الداخلي وتنسيقها والمستلزمات الخاصة بذلك، إلى جانب فعالية حديقة الطيور التي تحتوي أكثر من 130 طائراً تشكل 22 نوعاً مميزاً.

وجُهزت الحديقة بممر داخلي بحيث يمكن للزوار مشاهدة الطيور، وكذلك فعاليات الشاشة المائية والحديقة الإلكترونية وركن أصدقاء الشجرة لتعليم الطفل كيفية الحفاظ على البيئة، إضافة إلى البيت المحمي الذي سيقام داخل المهرجان وسيُظهر طرق الإكثار المختلفة للنباتات وأنواعها وتقسيماتها، كما أن هناك أكثر من 25 متخصصاً لبيع زهور القطف وكوش الأفراح والهدايا.