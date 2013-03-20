"بارتي يا عيال" فيديو سعودي يحصد مليون مشاهدة في أيام

طرح المخرج والراقص السعودي عبدالعزيز الزهراني، مؤخراً، فيديو معدل لأغنية "بارتي روك" الشهيرة حمل عنوان "بارتي يا عيال"، وحقق هذا الفيديو الجديد أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في خمسة أيام فقط.

وظهر في الفيديو شبان يرتدون "السروال والفانيلة" الشهيرتين، بالإضافة إلى أزياء غريبة ويرقصون في شوارع خالية، وكذلك في وسط شارع عام مزدحم أمام أعين قائدي السيارات.

وأدخل الزهراني الى الأغنية الأمريكية الشهيرة بعض المقاطع العربية. يذكر أن فيديو "سعودي غانغنام ستايل" الذي نشره الزهراني منذ فترة حقق نجاحاً لافتاً.