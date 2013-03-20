"ستريت فيو" يحمل صوراً لمواقع يصعب الوصول إليها

تسلق فريق عمل "ستريت فيو"، برنامج الصور من "جوجل مابس"، أعلى قمم الأرض لإضافة صور مواقع جديدة على مجموعتهم الغنية أصلاً. فلمحبي المغامرات أو لمقدري جمال الطبيعة، صور جديدة من قمم كيليماندجارو، وإلبروز وإيفرست بكبسة زر واحدة.

هذه الخدمة التي تؤمن للمستخدم امتياز زيارة آلاف المدن والتعرف إلى شوارعها من زوايا 360 درجة عبر شبكة الإنترنت، فبفضل "جوجل" التي أضافت مؤخراً صوراً لأكثر المواقع التي يصعب الوصول إليها، من أعلى جبال العالم إلى أجزاء من غابات الأمازون، بات بإمكان كل شخص أن يستكشفها من دون التعرض لخطر الانهيارات والموت.

ونشرت "جوجل" بالفعل دعوة لكل من يحب أن يقوم بمغامرات افتراضية في أعلى القمم مثل "Kilimanjaro" في تنزانيا و"Aconcagua" في الأرجنتين و"Elbrus" جبل البروز في روسيا و"Everest" في نيبال، بالاستفادة من خدمة "جوجل مابس" لزيارة تلك المواقع.