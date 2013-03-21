الملك يكافئ 250 موظفاً من المراقبة العامة بـ6.6 مليون

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 6.670.286 ريالاً، لـ250 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة، الذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العامين الماضيين إلى اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، ما نتج عنه استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها أكثر من 787 مليوناً و352 ألف ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تلك الموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية جاءت وفقاً لنص المادة (26) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة، أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق.

هذا فيما أكد رئيس ديوان المراقبة العامة، أسامة بن جعفر فقيه، أن صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية سيمكن الديوان من النهوض بالدور المنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال تام، مجدداً العزم على مواصلة أداء الواجب والنهوض بدور الديوان في تحقيق أهداف سياسة الدولة للإصلاح الشامل والإسهام في رفع كفاءة الأداء في جميع الأجهزة الحكومية.