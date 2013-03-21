برنامج تدريبي لتأهيل السجناء دون عمر الـ29 عاماً

يقيم فريق من خبراء المركز الوطني لأبحاث الشباب، بالتعاون مع متخصصين في سجن الحائر، برنامجاً تدريبياً لتأهيل عدد من السجناء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة، بمجموعة من المهارات الحياتية التي تساعدهم على التأقلم مع المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الرياض".

ويأتي هذا البرنامج في بادرة خاصة من المركز الوطني بعد أن عقد الأمين العام للمركز الدكتور نزار الصالح، عدة لقاءات تحضيرية مع مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي، ومساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل اللواء الدكتور حيدر الحيدر، ويعتبر هذا البرنامج التأهيلي من البرامج الرائدة التي تُعنى بالشباب السعودي الذين يقضون محكوميتهم نتيجة جرم ارتكبوه، وذلك بهدف إكسابهم المهارات الحياتية اللازمة للتعامل مع المجتمع بطريقة إيجابية تبعده عن العودة مجدداً للسجن.

وتأتي هذه المبادرات التنموية للشباب من قبل المركز مترافقة مع اهتماماته البحثية بهدف ترجمة نتائج الدراسات والأبحاث إلى برامج هادفة يستفيد منها شباب المملكة.

وثمّن أمين عام المركز حرص اللواء الدكتور علي الحارثي واللواء الدكتور حيدر الحيدر، اللذين قدما جميع التسهيلات للمركز للقيام ببرامجه وأبحاثه في سجون المملكة، مترجماً حرص واهتمام الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، الذي يشجع مثل هذه المبادرات لما لها من أهمية كبيرة على الشباب والمجتمع على حد سواء.

وتمنى د. الصالح أن يعمم هذا البرنامج التأهيلي على جميع السجناء في سجون المملكة إذا أثبت نجاحه، وأن يكون اشتراك السجناء في هذا البرنامج شرطاً للإفراج عنهم، لما له من فائدة عظيمة في إكساب السجناء مهارات في التعامل مع المواقف الصعبة، وكيفية إدارة الضغوط، للتكيف مع صعوبات الحياة والقدرة على التأقلم مع المجتمع بشكل إيجابي.

يذكر أن هذا البرنامج عبارة عن 12 جلسة حوارية بعيدة عن الأجواء الرتيبة للدورات التأهيلية، تديرها مجموعة من الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الشريعة، ويساعدهم متخصصون في علم النفس والخدمة الاجتماعية من العاملين في سجن الحائر، وذلك خلال 6 أسابيع متتالية، وقد حرص المركز خلال ذلك على إشراك متخصصين من السجون بهدف تدريبهم على مثل هذه البرامج ليتمكنوا من إقامة هذه البرامج مستقبلاً بشكل مستقل.