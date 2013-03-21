"إبصار": قرية للمكفوفين بـ350 مليوناً

قالت إدارة جمعية "إبصار" الخيرية ولجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية في المملكة، إنها تعد لإنشاء مشروع "قرية إبصار الخيرية" التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.200 مليون متر مربع، بكلفة مالية تقدر بنحو 350 مليون ريال، وفقاً لصحيفة "الحياة".

وأوضح بيان مجلس الإدارة، الذي أوضح أن المشروع يحتوي على مصنع للمكفوفين، وقسم خدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل، ومركز للتدخل المبكر، ومركز للتقنيات المساندة والتدريب، إضافة إلى مسجد، ومركز مؤتمرات، ومعرض، بينما تسعى الجمعية إلى إيجاد طرق لتمويل مشروع "قرية إبصار" بالتعاون مع جملة من شركات القطاع الخاص لتحصيل تبرعات للجمعية من خلال برامج "التبرع بباقي الهلل".

هذا فيما قال رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد علي وأعضاء إدارة الجمعية "إن تنظيم ملتقى "خدمات وصناعات المكفوفين في السعودية"، بهدف عرض تصور لمشروع "قرية إبصار الخيرية" ووحدته الصناعية التي سيديرها معاقون بصرياً، واجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع، كخطوة أولى في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس الفخري للجمعية الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي وجه بالتنسيق بين الجمعية و"الأجفند" للوقوف على الشكل القانوني للمشروع لضمان استدامته بالتعاون مع القطاع الخاص".

كما أعلنت الجمعية أيضاً عن قرب وصول هيئة علمية من أمريكا وأخرى من الهند لمدة خمسة أيام في مايو/أيار المقبل، حيث ستكون فعاليات برنامج تأهيلي في العناية الإكلينيكية بضعف البصر برعاية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى الأمير عبدالعزيز بن أحمد، حيث يستهدف البرنامج التأهيلي نحو 40 اختصاصياً وفنياً للبصريات وأطباء العيون، إضافة إلى العاملين في مجال العناية بضعف البصر وإعادة تأهيل المعوقين بصرياً من منطقة شرق الأبيض المتوسط، بغية إيجاد كوادر لتنفيذ خدمات ضعف البصر في "إبصار"، وعدد من مستشفيات وعيادات العيون في السعودية، وفقاً لارتفاع حالات المصابين بضعف البصر، وقلة الخدمة المتوافرة بسبب النقص الحاد في الكوادر المختصة.