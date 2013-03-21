"ساهر" يعانق الإشارات المرورية بمكة المكرمة

كشف مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد سلطان الجميعي، عن الانتهاء من تركيب عدة كاميرات لـ"ساهر" عند الإشارات المرورية، مشيراً إلى أنها جاهزة للتشغيل، حيث استوفت جميع الاشتراطات، وفقاً لما أوردت صحيفة "الوطن".

وأوضح الجميعي، خلال تدشينه أمس، مقر مرور شرق مكة الجديد بالشرائع، أنه سيتم إدخالها للخدمة قريباً، متوقعاً أنها ستحد من مخالفات قطع الإشارة.

وألمح إلى أنه تم اختيار أماكنها بعناية، خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة وكثرة مخالفات، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات لخدمة زوار بيت الله الحرام، ومنع الوقوف نهائياً في المنطقة المركزية.

وأشار إلى استخدام النقل الترددي للوصول للحرم والعودة بأوقات الصلوات.

ومن جهة أخرى، حضر التدشين رئيس قسم الحوادث العقيد متعب العتيبي، ومدير مرور شرق مكة المقدم سلمان المطيري.