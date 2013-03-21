18 مهرجاناً سياحياً في المملكة بإجازة منتصف العام الدراسي

تشهد مناطق المملكة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ الأسبوع القادم، إقامة أكثر من 18 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة.

وقامت مجالس التنمية السياحية بالمناطق بإنهاء الإعداد لها بمساندة الهيئة العامة للسياحة والآثار وإمارات المناطق والشركاء الآخرين، حيث تمتاز الفعاليات بتنوعها ما بين ثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية وترفيهية وأنشطة تناسب كافة شرائح المجتمع.

وأكد عبدالله بن سلمان الجهني، نائب الرئيس لقطاع التسويق والبرامج بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أهمية هذه المهرجانات في التحفيز للرحلات السياحية داخل المملكة خلال الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي للاستمتاع بما تحفل به مناطق المملكة من أنشطة وفعاليات وما تزخر به من مواقع طبيعية وتاريخية وحضارية مختلفة، مثمناً جهود الأمانات والشركات والجهات الأخرى التي تعول عليها الهيئة من خلال تحفيزها لإقامة هذه المهرجانات.

ونوه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، للإعداد الجيد لهذه المهرجانات التي تسهم في تنمية المناطق اقتصادياً وتوفير فرص العمل لأبنائها، إضافة إلى دورها الهام في تنشيط الحركة السياحية في المناطق.

وتوقع الجهني أن تستقبل مهرجانات هذه الإجازة أكثر من مليون و900 ألف زائر في كافة المناطق، وأن توفر أكثر من 2100 فرصة عمل مؤقتة.

ودعا شركات تنظيم الرحلات السياحية بعرض برامج سياحية ملائمة للأسر السعودية في هذه الإجازة، كما دعا منشآت الإيواء السياحي إلى مساعدة الهيئة في التحفيز للسياحة الداخلية من خلال رفع مستوى خدماتها وتقديم الأسعار المخفضة للسياح.

يشار إلى أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستشهد المهرجانات التالية: مهرجان الساحل الشرقي بالمنطقة الشرقية، ورالي حائل، ومهرجان سوق هجر في الاحساء، ومهرجان أملج في محافظة أملج، ومهرجان عسير البحري في محافظة القحمة بمنطقة عسير، ومهرجان القرية بجازان، ومهرجان ريف الاحساء (بارع)، ومهرجان ربيع الرياض في مدينة الرياض، ومهرجان ربيع ينبع، ومهرجان (عيش جوك) في محافظة الخبر، ومهرجان الجوف للرياضات الجوية، ومهرجان المسوكف الشعبي في سوق المسوكف بعنيزة، وفعاليات السوق الشعبي في محافظة المذنب، ومهرجان الربيع في محافظة بيشة، ومهرجان خيبر للتراث الشعبي في محافظة خيبر، والمهرجان الوطني الخامس للعلوم والتقنية (سايتك) بالمنطقة الشرقية، ومهرجان الزهور والحدائق السابع في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.