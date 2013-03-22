أحد أفراد شبكة التجسس تردد مراراً إلى إيران ودرس في قم

لا تزال شبكة التجسس التي تم الكشف عنها في الرياض منذ بضعة أيام، تكشف عن المزيد من المعلومات في كل يوم، فقد كشفت صحيفة "الوطن" السعودية أن أحد أفراد الشبكة الـ18 التي تضم لبنانياً وإيرانياً و16 سعودياً، وهو سعودي كان كثير التردد إلى إيران. وكان يتوجه تحديداً إلى جامعة قم الإيرانية، حيث كان يحضر مشروع الدكتوراه الخاص به عن "الوحدة الإسلامية". كما أفادت المعلومات التي كشفتها الصحيفة أنه يعتبر عضواً مؤسساً لمنتدى اجتماعي في مدينة جدة.

إلى ذلك، نقلت عن مقربين له أنه كان يركز في محاضراته على موضوع "الفكر المعتدل"، كما أشار أحد زملائه إلى أنه كان شخصاً "غامضاً" لا يختلط كثيراً بأعضاء هيئة التدريب في المكان الذي كان يعطي فيه الحصص التدريبية، رغم نشاطه في المحاضرات الخارجية والمنتديات المسائية.

في حين نقلت عن زميل آخر، قوله إنه كان كثير التواصل مع الإيرانيين بحجة الحديث معهم عن موضوع رسالته لنيل الدكتوراه، وكثير السفر إلى إيران للدراسة في جامعة قم.