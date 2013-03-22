عيد الأم رفع مبيعات الهدايا "الخفيفة" في الرياض

يبدو أن مناسبة عيد الأم تلقى إقبالاً لدى عدد من السعوديين، لا سيما النساء اللواتي يتهافتن على شراء الهدايا الشخصية وغيرها لتقديمها في تلك المناسبة، فقد نقلت صحيفة "الرياض" عن عدد من التجار تأكيدهم أن تلك المناسبة أو استغلال هذا العيد أسهم في إنعاش مبيعات العديد من محال بيع التجزئة المتخصصة في الهدايا الشخصية والمشغولات الذهبية الخفيفة، لا سيما أن هذه المناسبة لا تشهد معارضة من طرف فئات المجتمع المحافظة، كما يحدث خلال مناسبات أخرى.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، محمد جميل عزوز للصحيفة: "إن استغلال مناسبة يوم الأم يسهم في تنشيط حركة مبيعات الهدايا، خصوصاً أنه لا يشهد ممانعة شديدة كما يحدث في يوم الحب، وتصل مبيعات الفرع أو المحل في هذه المناسبة لحوالي 10 آلاف ريال".

وأضاف: "لاحظنا أن غالبية المتسوقين يبتعدون عن شراء الهدايا غالية الثمن، وينصب تركيزهم على المشغولات الذهبية الخفيفة التي تتراوح قيمة الواحدة منها ما بين 400 و700 ريال"، مشيراً إلى عدم وجود ممانعة للمناسبة في المجتمع تتيح للمحال التجارية استغلال مناسبة يوم الأم والإعلان عنها عبر الميديا والرسائل الهاتفية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى التساهل مع المناسبة والنظر إليها على أنها مناسبة تكريم، مثل مناسبة يوم المعلم، ويوم الطبيب، خصوصاً أن الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى فقط.