"الشؤون الاجتماعية" تنظم سوق بائعي السواك بالحرم المكي

أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية تجهيز مجمع أكشاك السواك الضماني، الذي يهدف لتنظيم سوق السواك من الفوضى والعشوائية حيث تم تجهيز أكشاك بشكل حضاري بعيد عن العشوائية، وذلك ضمن مشروع لوكالة الضمان الاجتماعي للأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "المدينة".



المشروع تم تنفيذه بموقع حي الغزة بجوار الحرم المكي، والذي تم تحديده من قبل لجنة مشكلة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة والضمان الاجتماعي لتحديد موقع البناء للأكشاك، حيث تم عمل الأكشاك بالاتفاق مع شركة بن لادن في تنفيذ النماذج الخاصة بها وتم إيصال التيار الكهربائي لجميع الأكشاك، والبالغ عددها 25 كشكًا بجوار بعضها البعض تم إشغالها جميعا من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة.



كما يقوم مكتب الضمان الاجتماعي بمتابعة العمل بالأكشاك والإشراف عليها ميدانيا، ويلتزم المستفيد بمجموعة الضوابط التي تم تحديدها له لإقامة المشروع وفي حالة عدم التزام المستفيد بالشروط يحق للمكتب سحب الكشك من المستفيد.

