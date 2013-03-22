"هيئة مكافحة الفساد" تخاطب العاطفة الدينية للقضاء على الفساد

أثار الإعلان الأخير الذي نشرته على نطاق واسع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضجة كبيرة لدى من تناولوه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجأت الهيئة لنشر إعلان وصف بأنه يخاطب ويستهدف العاطفة الدينية لدى الجماهير.

الإعلان تضمن آية قرآنية شريفة، وهي: "ما أغنى عني ماليه.. هلك عني سلطانيه"، ثم صورة للمقابر، كما تضمن تذكيرا من الهيئة بالعواقب السيئة للتعدي على المال العام والتخويف والنهي عن الفساد وعواقب ذلك في الآخرة.

كما كتبت "نزاهة"، أسفله: "المال زينة في الحياة الدنيا وغريزة طبيعية فطر الإنسان على حبها، وكثيراً ما يؤدي طمع الإنسان إلى مجانبة الصواب في كسبه والسقوط في مهاوي الفساد".



وما زالت الهيئة تواجه انتقادات لاذعة ووصفت بأنها لم تستطع أن تقدم المأمول منها، كما انتقد رئيسها محمد الشريف، بعدما أشار في عدة تصريحات إلى أن الهيئة ليس من صلاحياتها الكثير مما تطالب به، ومن ذلك طلبها من 25 جامعة التعريف بها ضمن مناهجها.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، قد أثار انتقادات حادة عندما قال في تصريح فضائي إن الخطأ الطبي الذي أدى إلى نقل دم ملوث بالإيدز إلى فتاة لا علاقة لـ"نزاهة" به، وأن مرده إلى القضاء، وحول جانب أخر أكد أن الأراضي المشبكة أو الشبوك ليست كلها فساداً، مضيفاً "ليس من اختصاصنا أن نذهب لكل أرض مشبكة ونسأل عنها، بل اختصاصنا المستولون على الأراضي دون صك شرعي من المحكمة ودون وجه حق".



كما اعتبر الشريف أنه: "لا يستطيع أي أحد أن ينفي وجود الفساد لدينا في السعودية، وهو واضح، ولكن حجمه غير معروف"، معتبراً أن 9 ملايين ريال كأجر سنوي لمقر الهيئة هو رقم ليس به مبالغة، واصفاً إياه بـ"العادل جداً"، مشيرا إلى أنه:" ليس باستطاعة الهيئة التشهير بالفاسدين، ونطالب بذلك كونه يمثل عقوبة بحد ذاتها، ولسنا من يشهّر، بل القضاء الذي يشهّر إذا تضمن الحكم النشر بالاسم، ونتمنى التشهير في القضايا الواضحة".

