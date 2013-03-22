3 مدن رئيسية في السعودية تغرق في الظلام بـ"يوم الأرض"

تستعد 3 مدن رئيسية في السعودية للمشاركة في يوم الأرض العالمي، الذي تشارك فيه أكثر من 7 آلاف مدينة في العالم في أكثر من 152 دولة. أما المدن التي ستغرق في الظلام فهي الرياض، جدة، الدمام، وذلك لمدة ساعة كاملة لتقليص حجم انبعاثات الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري وتسجيل شعوب العالم وقفة ثابتة نحو سبل عيش أفضل على كوكب الأرض.

وأعلنت نائبة المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية، الدكتورة ماجدة أبو راس، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة"، أن الاحتفال بساعة يوم الأرض يأتي متزامناً مع قرب عقد المنتدى والمعرض الدولي الخليجي للبيئة والتنمية المستدامة الرابع في مدينة الرياض.

وقالت إنه في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم غد (السبت) وفي التوقيت نفسه الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهذه المناسبة، تشارك المدن السعودية في هذا الحدث، حيث تطفأ الأضواء 60 دقيقة عن أهم المباني والميادين، للتأكيد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة المختلفة التي تشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

كما ستطفأ الأنوار في يوم الأرض من المملكة إلى الخليج والشرق الأوسط في الوقت الذي حددت أمانة محافظة جدة أنها قررت إطفاء ميدان الفوانيس وميدان الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز وعن مبنى مقر أمانة محافظة جدة عند الساعة الـ8.30 مساء. وشددت على أن مبادرة ساعة الأرض هو حدث بيئي عالمي يتم خلاله الطلب من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية ساعة واحدة في آخر سبت من شهر آذار/مارس كل عام، لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وأوضحت أبو رأس أن ساعة الأرض فكرة وتنظيم الصندوق الدولي لصون الطبيعة WWF، ومكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم، إذ يقوم الصندوق بالتجهيزات والإعداد اللازم لساعة الأرض في الدول الموجودة فيها، ويعد موقع الحياة البرية في السعودية الممثل الرسمي لساعة الأرض في السعودية.

يذكر أن يوم الأرض أسسه السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون هو يوم بيئي تثقيفي تم تنظيمه للمرة الأولى في 22 نيسان/ أبريل 1970، وكان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس الذي كان المنظم المحلي في أمريكا في 1970 أسس منظمة The Bullit Foundation التي جعلت هذا اليوم دولياً وتم تنظيمه للمرة الأولى على مستوى العالم عام 1990 في 141 دولة. وتضاعف عدد الدول حتى أصبحت اليوم 152 دولة هذا العام.