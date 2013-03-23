إتلاف 3825 كلغ من الأسماك الفاسدة خلال شهر في أسواق جدة

رصدت أمانة محافظة جدة 33 مخالفة على المحلات والمطاعم والبرادات ومحلات بيع أدوات الصيد في سوق السمك المركزي.



واختلفت الإجراءات بحق المخالفين بحسب المخالفات مابين إنذارات وتعهدات وغرامات، كما أتلفت 3825 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إلى ذلك قامت الفرق التابعة للأمانة بـ40 جولة تفتيشية على سوق الخضروات والفواكه المركزي خلال نفس الفترة رصدت خلالها 39 مخالفة بين 393 محلا بلغت غراماتها 24100 ريال.

وبلغت رسوم تجديد رخص المحلات 1380 ريال، وصادرت 805 عبوة خضروات وفواكه وأعلاف سلمت للجمعيات الخيرية للانتفاع بها، وأتلفت 1381 عبوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

