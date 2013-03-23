أمطار وبرد في محافظة رنية وغبار في سماء الرياض

نفى المتحدث باسم مصلحة الأرصاد الجوية في جدة خالد قاسم أن يكون ما حصل في القريات من تغيرات في الجو هو عاصفة رملية واكتفى بالقول إنها أتربة مثارة، في وقت تزينت براري محافظة رنية شرقي منطقة مكة المكرمة بحبات البرد، كما تساقطت الأمطار بغزارة عليها. ويشهد هذا الوقت من العام يشهد هذه الظاهرة المناخية في تلك المناطق.

وتبادلت مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي وثقها أبناء المنطقة ونشرت على حساب براري في تويتر، وتظهر الصور مناطق صحراوية يغطي البياض معظمها نتيجة لسقوط البرد بشكل كثيف.



وبخصوص العاصفة الرملية، أوضح خالد قاسم أن سرعة الرياح هناك لم تتجاوز 20 كم /ساعة، و تحتاج العاصفة الرملية إلى 45 كم/ ساعة على الأقل من سرعة الرياح، مشيرا إلى وجود أتربة مثارة في القريات وكذلك في حائل.

ونشر الموقع الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية عن توقعاته للطقس اليوم السبت، والذي تراوح ما بين رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق الشمال والشرق والوسط، إلى أمطار رعدية على المرتفعات في الغربية والجنوب.

وقال الموقع إن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق المملكة، تشمل (حفر الباطن، رفحا، وعرعر) وأجزاء من وسط المملكة تشمل (الرياض، القصيم).



كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة (الليث والقنفدة)، فيما تبدأ درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك والجوف، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وفي البحر الأحمر تنشط رياح سطحية شمالية غربية إلى غربية على النصف الشمالي، وجنوبية غربية على النصف الجنوبي بســـرعة 15– 38 كم/ساعة، يصل إلى 45 كم/ساعة خلال النهار على النصف الشمالي، في الوقت الذي يصل فيه ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على النصف الشمالي، والبحر عموما خفيف إلى متوسط الموج.

أما في الخليج العربي فتنشط رياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بســرعة 15 – 35 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالـة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

وعلق على الموضوع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق شارحاً لقناة "العربية" أن موسم العواصف الرملية بدأ قبل أسبوع من اليوم، وأضاف: "خلال هذه الأيام والأيام القادمة سنعيش الفصول الأربعة في يوم واحد: حر وغبار ومطر وبرد".

وأكد أن الأجواء حالياً مغبرة في السعودية، موضحاً أن الغبار سيبقى مخيماً على المملكة حوالي 30 يوماً، وستتخلله بعض الأمطار المسبوقة ببرق ورعد على معظم المناطق، ومنها الرياض والشرقية وبعض دول الخليج.

وأقر الزعاق بوجود تغيرات مناخية على مستوى العالم، وكشف أن تأثيرها يكون أكثر شدة على الجزيرة العربية "لأن هذه المنطقة تعتبر حلبة الصراعات العالمية" في مجال التيارات المناخية. وشرح أن التغيير المناخي يتجلى بموجات غبار وبرد وحر تخيم على المنطقة في غير مواسمها.

إلا أنه عاد وأكد أن "الغبار في هذه الفترة الحالية أمر متوقع، فهو موسم انتقالي منفصل وتحدث فيه مفاجآت بسبب التباين الحاد بين درجتي الحرارة القصوى والدنيى فترتفع الحرارة إلى معدلات صيفية في النهار، وتنخفض إلى معدلات شتوية في آخر الليل".