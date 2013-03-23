سلطان بن سلمان يعد بتطوير مساجد الطرق السريعة سياحيا

انتقد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عدم وجود خدمات بالمساجد المجاورة للاستراحات الموجودة على الطرق السريعة، وتساءل «هل يعقل أن مساجد الطرق في بلد الحرمين لا توجد بها خدمة؟»، كاشفاً عن اتجاه الدولة إلى تطوير هذه الاستراحات، خلال الفترة المقبل، وفقا لصحيفة "الشرق" السعودية.

وبيَّن الأمير سلطان أن الدولة تنظر إلى استراحات الطرق على أنها جزء متكامل من المشروع السياحي الوطني، مؤكداً «نحن نريد أن يستمتع المواطن بالترابط التاريخي بين مناطق المملكة أثناء سفره وانتقاله من منطقة إلى أخرى، وأن تكون هذه الرحلة جزءاً من ذكرياته وذكريات أطفاله». كما كشف عن إصدار مجموعة من القرارات فيما يتعلق بالتراث الوطني، قريباً، وقال «نتطلع إلى مجموعة من القرارات الخاصة بالتراث الوطني والبعد الحضاري للمملكة».

وأكد أن المملكه تملك أكبر سوق سياحي في الشرق الأوسط وهو سوق غير مخدوم، فالسائح السعودي هو أهم سائح، كاشفاً أن هناك قرابة 5 ملايين سعودي يسافرون للخارج سنوياً.