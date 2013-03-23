منسوبو التعليم الأكثر طلبًا للتمويل العقاري في السعودية

كشفت إحصائية حديثة صادرة من المؤسسة العامة للتقاعد بنهاية عام 2012م تخص الفئات الأكثر إقبالًا على برنامج «مساكن» التمويل حيث تبين أن الشريحة الأعلى المستفيدة من البرنامج هم المعلمون والمعلمات، وفقا لصحيفة "المدينة" السعودية التي اطلعت على نسخة من التقرير.



ويشير التقرير إلى أن المعلمين والمعلمات هم الأعلى شريحة الذين استفادوا من البرنامج يليهم الأطباء ثم العسكريون كما أن معظم المستفيدين هم من الرجال بواقع 73% وتتوزع العقود المنفذة بين شرائح الموظفين والمتقاعدين على النحو التالي 51% للمدنيين،للعسكريين نسبة 27% ،للمتقاعدين 22% .



يذكر أن برنامج «مساكن» عدّل في شروط الاستحقاق الذي كان في السابق 55 عامًا ليصل إلى 65 عامًا عند التقديم كحد أقصى وكذلك عمر العقار من 10 سنوات كحد أقصى ليصل إلى 20 سنة.



وتم دراسة إمكانية استثناء بعض الحالات من المتقدمين في حالة اقتنعت المؤسسة بظروف الشخص،إضافة إلى أن البرنامج يعفي المتوفي من السداد في ضوء وجود التأمين التعاوني الذي عملت عليه المؤسسة حيث تتحمل تكاليف إضافية قد تصل إلى 132 ألف ريال لبعض القروض التي تعطى بالمدة العليا 25 سنة وبمبلغ يصل إلى مليون ونصف ريال وتزيد تكاليف التغطية التأمينية للتأمين التعاوني بزيادة مستوى التمويل.