نزاهة تطالب بالتحقيق في تعثر مشروع حيوي بقيمة 67 مليونا

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتحقيق في تعثر مشروع تنفيذ تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض في مدينة أبها بمنطقة عسير، وكشفت ضعف الدراسات التي بني عليها المشروع، وضعف التحضير للبدء في تنفيذه، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة أنها تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن تعثر مشروع تنفيذ تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض، في أبها، وكلفت أحد مهندسيها للتحقق مما ذكر، والوقوف على وضع المشروع، وتبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة 67.155.627 ريالاً، بعد زيادته بنسبة 10 في المائة، وتبلغ مدة التنفيذ 30 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 1/4/1430هـ.

وأضح المصدر أنه تم إيقاف المقاول لمدة 10 أشهر، بسبب وجود أعمال خاصة بشركة الكهرباء بالمنطقة تعترض تنفيذ التقاطع، وخطوط رئيسة للصرف الصحي، ووجود أحد الجسور المنفذ من السابق في موقع المشروع، والحاجة لتعديل تصميم الجدران الاستنادية للمشروع، وبالتالي فإن نهاية عقد التنفيذ يكون بتاريخ 27/7/1433هـ، في حين أن نسبة الإنجاز للمشروع لا تتجاوز 80 في المائة، وقت زيارة الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه كان من المفترض التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لمعالجة وضع العوائق التي تعترض الطريق، وألا يتم طرح المشروع في المنافسة قبل التأكد من إزالة العوائق، وألا يسلم الموقع للمقاول قبل ذلك، تلافياً لتأخيره وتمديده أكثر من مرة، فضلاً عن هدر المال العام المتمثل في تمديد عقد الاستشاري المشرف خلال مدة التأخير في إنجاز المشروع.

