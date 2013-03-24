السعودية.. اختيار الشرقية حاضرة للبيئة من بين 184 مدينة

من المنتظر أن يعلن عن اختيار المنطقة الشرقية كأول حاضرة للبيئة 2013، وذلك في مؤتمر (حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة) في مصر في 11 مايو المقبل.

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عن أن الاختيار وقع عليها من قبل مركز التعاون الأوروبي العربي، ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الشرق" السعودية.

وأوضح الصفيان أن الاختيار والترشيح لم يأتيا من فراغ، مشيراً إلى جهود بذلتها الأمانة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومنها على سبيل المثال برنامج التشجير والحدائق والتجميل، كذلك برنامج معالجة النفايات والمرادم وفق المعايير الدولية، ونقل المصانع الكيماوية ومصانع الخرسانات من خارج المدن إلى مدن صناعية".

وأشار الصفيان إلى أن من الأعمال الهادفة أيضا تلك التي تقلل من انبعاث الغازات إنشاء جسور وأنفاق، قللت من العوادم الصادرة من السيارات، إضافة إلى إنشاء المختبرات المركزية الخاصة بسلامة الغذاء والصحة العامة.

وذكر أن أحد البرامج زيادة عدد الحدائق في الشرقية، التي ارتفع عددها إلى نحو 580 حديقة، مشيراً إلى عمل الأمانة على برنامج إنشاء أربعين حديقة سنوياً داخل الأحياء، إضافة إلى رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بصفة سنوية إلى أكثر من أربعة أمتار مربعة.

وأوضح أن من بين مشاريع الأمانة برنامج الملوثات البصرية، وملوثات الهواء. وأشار إلى جهود الأمانة في مجال البيئة بالتعاون مع عدة جهات، ومنها هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشركات كبرى والمدن الصناعية

وأكد الصفيان أنه سيتم تكريم أمانة المنطقة نظير جهودها في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، كما سيتم تكريم أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ضمن أفضل ثلاث شخصيات عربية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.

يذكر أن المركز الأوروبي العربي يضم مائتي عضو، يمثلون دولاً أوروبية وعربية، فيما تضم منظمة العواصم والمدن الإسلامية 185 مدينة وعاصمة، يمثلون آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

