سجادة مطرزة بالزهور في مهرجان الحدائق بالمدينة المنورة

انطلقت فعاليات مهرجان الحدائق والزهور الثالث الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة في حديقة الملك فهد، والذي تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية أمس، حسبما نقلت جريدة "الرياض".

ويحتوي المهرجان على أكثر من 30 نوعاً من الزهور الحولية الصيفية منها والشتوية، إضافة إلى الأشجار والشجيرات والصبار والنخيل، كما يحتوي أيضاً على سجادة يبلغ طولها 100 متر مطرزة بالزهور على هيئة النقوش الإسلامية، إضافة إلى مساحات من المسطحات الخضراء والحدائق المنزلية، فضلاً عن احتوائه على أكثر من 50 كشكاً تضم محلات لبيع الزهور والمستلزمات الزراعية بالإضافة إلى أكشاك لبيع الأطعمة والمشروبات للزوار.