ضبط مخدرات بقيمة مليار و313 مليون ريال خلال 4 أشهر

ألقت وزارة الداخلية السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية القبض على 834 متهماً من عدة جنسيات، منهم 328 سعودياً، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليار و313 مليون ريال.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن رجال الأمن واجهوا، خلال أدائهم مهامهم، مقاومة مسلحة من المهربين والمروّجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة 30 من رجال الأمن ومقتل ستة متهم وإصابة ستة آخرين.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات أكثر من ستة كليو من الهروين الخام، و709 غرامات من الهيروين المعدّ للترويج، و157 غراماً من الكوكايين.

وتم ضبط مليون و691 ألف قرص مخدر من مادة الإمفيتامين، وكيلو و266 غراماً من الـ"كراك" المخدر، و77 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وضبط دوريات الأمن أيضاً حوالي 14 طناً من الحشيش، و36 غراماً من الأفيون المخدر. كما تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية تم ضبطها بحوزة المتهمين وبلغ إجماليها أكثر من 37 مليون ريال.

ونوّه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالتنسيق الكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة.