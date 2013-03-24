مالكة مدارس أهلية تلزم المعلمات بالدوام في إجازة

أصدرت مالكة مجموعة من المدارس الأهلية في المدينة المنورة للبنات بمراحلها الأربع تعميماً ينص على إلزام المعلمات في المدارس لديها على الدوام خلال إجازة الربيع، وطلبت منهن التوقيع عليه، إذ ينص التعميم على الدوام خلال فترة الإجازة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، إضافة إلى التهديد بالحسم من الراتب في حالة الغياب، نقلا عن "الحياة"، الطبعة السعودية، الأحد.

وبينت إحدى المعلمات اللاتي يعملن في المدرسة (طلبت عدم ذكر اسمها) أن صاحبة المدرسة أصدرت تعميماً لجميع المعلمات يجبرهن على دوام كامل خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن التعميم ينص على الحسم من الراتب في حال تغيب المعلمة، وأن هذا القرار يسيء إلى إدارة المدرسة التي أصبحت تصدر تعاميم مخالفة لوزارة التربية والتعليم.



من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخــيني، أن العلاقة بين المعلم والمدرسة تخضع للعقد بين الطرفين بحسب نموذج عقد العمل الموحد المعتمد الذي حدد ساعات العمل اليومية بما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً، مؤكداً أن المعلم يستحق إجازة ما بين الفصلين التي أقرتها الوزارة بأجر كامل، بحسب تنظيمات العقد الموحد، وأن أي نزاع يحصل بين الـطرفين في تفسير هذا العقد يكون الفصل فيه لهيئة تسوية الخلافات العمالية المختصة.