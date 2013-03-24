من أراد أن لا يُسافر فليسافر إلى لندن

أستعير هذا العنوان من جملة كتبها الشاعر المرحوم نزار قباني فى كتابه "شيء من النثر"، تناول فيها السفر ومختلف أغراضه وأماكن وجود العرب في العواصم الأوروبية، وكيف يعيشون وما يجتذبهم.

واهمٌ من ظن أن السفر وتكراره ممارسة عندنا فقط؛ حيث نجد أنه مع نهاية كل إجازة تزدحم صالات الوصول بمسافرين تخطوا كل العقبات المالية، والزمنية، والتقاليد الاجتماعية، فلا مناسبة عائلية تعيقهم، ولا ظرف طارئ يثنيهم عن قرار السفر.

التوجّه هذا موجود في بلدان العالم كلها، ولا استثناء. فلو فحصنا إحصائيا وكالات السفر في أوروبا، لوجدنا أنهم يخططون للسفر جنوبا نحو البحر المتوسط. وربما أن الفارق بيننا وبينهم أنهم يذهبون إلى شواطئ تُغري القادمين إليها بدفئها وشواطئها النظيفة، وتوفّر الوسائل الترفيهية الآمنة والرخيصة.

وقد سمعتُ أسئلة مثل : ماذا يريد الإسكندنافيون والسويسريون، سيما وأن بلادهم وفرت كل شيء لجعل حياتهم العملية مُريحة وسهلة؟

ولماذا يتسابقون على رحلات جماعية تأخذهم إلى اسبانيا وإيطاليا؟ وتكاد تتفق التعليلات بأن أي إنسان يمر بمراحل ضجر من محيطه، والرتابة حتى في أجمل بقاع الأرض يصاحبها فراغ روح وسأم.

وبناء عليه لا يمكن أن تنصح السويدي أو الدنمركي بالسياحة المحلية فهو وأسرته يبحثون عن شيء مختلف، أو دفء إقامة أو شمس طالعة وهكذا.

وإن وجدنا في السفر قطعة من العذاب في القديم من أدبيات العرب، فقد كان غير مُفضّل ولا تمييزي فقراءة قصيدة ابن زريق البغدادي (1029 م )- فيها ما يوحي بكره السفر وبُغضه إلى جانب كونه يجعل ألم الفراق لا يُغادر صاحبه.

قال ضمن أبيات قصيدته اليتيمة والمعروفة : -

ما آب من سفر ٍ إلا وأزعجه

رأي إلى سفر ٍ بالعزم يزمعهُ

كأنما هو في حل ٍ ومرتحل

موكّل بفضاء الله يذرعهُ

وكدليل على أهمية السفر عند السعودي قرأنا أن مجلس الشورى ناقش، أو هو سيُناقش نظام جوازات السفر الدبلوماسية ومدى أحقية أعضائه لحملها أثناء أو بعد العضوية، هذه "الأولوية" برعاية المجلس الموقر لا تترك جدلا بأن مسألة جوازات السفر المميزة عندهم "أغلى من صك البيت".

وكانت الحالة في السابق، عندنا في الشرق عامة، أن المُسيء يُنفى، وقد لمسنا أن المنع من السفر يُعطي نتيجة أقسى وأكثر صرامة وأعسر حلاًّ.



*نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.