نظام جديد لحماية الأطفال من التبديل بمدينة الملك فهد الطبية

تطلق مدينة الملك فهد الطبية اليوم، مشروع حماية المواليد من الاختطاف والتبديل، باستخدام الأسورة الذكية التي تمكن من تحديد موقع الأطفال, وذلك في بهو مستشفى النساء التخصصي.

وأُسس المشروع من خلال بنية تحتية متكاملة في التقنيات الحديثة، بإنشاء طوق أمني عن طريق تقنية التعرف بالترددات الراديوية RFID في عنابر الولادة والحضانة لمراقبة حركة الطفل داخل المستشفى، مع تركيب كاميرات مراقبة في المداخل والمخارج، مرتبطة بالنظام الأمني للمستشفى.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يتم بالإضافة إلى توفير أقفال ممغنطة للحضانات لا تسمح بفتح بابها إلا ببطاقة خاصة لنظام الدخول Access.

ويعمل النظام بوضع الأسورة في رجل المولود بمجرد ولادته، وهي مكونة من بطاقتين نشطتين إلكترونياً إحداهما في رجل المولود والأخرى في يد الأم، ويعطي نظام الأسورة رسالة كل عشر ثوان في الحاسوب وشاشات المراقبة الموجود في محطات التمريض للاطمئنان على وجوده، وفي حال حدوث تأخير في وصول هذه الرسالة يعطي النظام إنذاراً صوتيا في محطات التمريض والأمن.

وبالتالي إغلاق الأبواب أتوماتيكياً، وتغلق أيضا في حالة وجود الطفل مع أم غير أمه، وإذا احتاج المولود للخروج من الطوق الأمني فإن الممرضة المسؤولة عنه تضع البيانات على الحاسوب وتحدد زمن عودته بحيث يبدأ الإنذار لو تأخر عن هذا الزمن، وفي حالة محاولة تحريك أو قص الأسورة فإن النظام يعطي إنذاراً، كما يقوم فريق التمريض بتوعية الأهل بآلية عملها وإعطائهم التوجيهات الأمنية التي تضمن سلامة المولود.